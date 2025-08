McTominay svela: "Mi hanno chiamato dopo la vittoria dello scudetto"

Ultimissime Calcio Napoli - Intervista di Scott McTominay a Il Mattino direttamente dal ritiro del Napoli di Castel di Sangro.

Ecco un estratto sugli obiettivi della prossima stagione:

Ma da Manchester qualcuno l'ha chiamata dopo lo scudetto?

«Tanti mi hanno chiamato, ma anche semplicemente per congratularsi di quanto fatto. Per me è stato bello, ho apprezzato le manifestazioni d'affetto, non solo alla fine della stagione e dopo la vittoria ma anche durante il campionato. Per augurarmi buona fortuna, ho ricevuto tanto affetto».