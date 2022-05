Procida ospita Una vita per la cultura, tra i premiati Aurelio De Laurentiis

PROCIDA – Domenica 29 Maggio l’isola di Procida ospiterà un evento prestigiosissimo dal nome “Una vita per la cultura” che si terrà presso l’Hotel La Vigna per l’intera giornata. La prima edizione di una iniziativa volutamente pensata per l’isola “Capitale della cultura 2022” in cui verrà dedicato uno spazio anche alla prevenzione dell’udito con la M.A.X.O Audioprotesi.

Saranno premiate eccellenze che si sono contraddistinte per doti, competenze professionali e imprenditoriali. Tutte personalità che contribuiscono a dare lustro, visibilità e immortalità all’arte italiana nel mondo. La giornata nell’accogliente location dell’ Hotel La Vigna sarà organizzata da “Profumi di Procida” di Rosaria Cantagallo, ideatrice del Premio “Una vita per la cultura” che racconta da dove nasce il desiderio di dar vita all’happening procidano - “Frequentare Procida da oltre venti anni per lavoro e per svago mi ha dato modo di amalgamarmi nel tessuto sociale e di essere adottata dai suoi abitanti. Procida ti coinvolge nella sua quotidianità e nei suoi ritmi spalmati nel tempo, al di fuori di ogni logica delle grandi città. Si è creato un legame indissolubile con i suoi abitanti, i suoi luoghi, i suoi profumi, i suoi panorami e, si, anche con le sue contraddizioni, che non sono poi neanche tanto poche, in virtù degli spazi limitati. Oggi Procida è capitale della cultura italiana grazie ai suoi frequentatori illuminati e alle sue tradizioni secolari ed io ho voluto ricambiare la sua ospitalità organizzando un evento che premia personaggi che danno e hanno dato lustro all' Italia , ma sotto sotto il vero scopo è di far conoscere a personaggi di caratura un'altra perla del nostro territorio italiano”.

L’ evento sarà condotto dalla nota artista Stefania Colangelo e si snoderà in tre momenti, tutti idealmente collegati fra di loro dal fil rouge della cultura. Nella mattinata si vedranno salire sul palco per ricevere l’omonimo premio prestigiosi personaggi, di caratura nazionale, che hanno onorato il loro lavoro e le loro opere con riconoscimenti unanimi. Riceveranno l’ambito riconoscimento il Dr. Rino Bartolomucci Presidente Gruppo M.A.X.O. leader nel settore audioprotesico “made in Napoli, Aurelio De Laurentiis Presidente Calcio Napoli, Nicolò Botta, Annarita Briganti, Vincenzo D’Alessandro, Anna Fendi, Guglielmo Giovannelli Marconi, Biancamaria Lucibelli, Piero Graus, Sara Iannoni. Nel pomeriggio presentazione del libro di Lino Zaccaria, L’aquilotto insanguinato, biografia di Corradino di Svevia. Relatori il professor Guido Trombetti, il magistrato-storico Sergio Zazzera e il giornalista Domenico Ambrosino. Modererà Tjuna Notarbartolo. L’ evento terminerà con serata e cena di gala.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli