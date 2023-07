Abbonamento Napoli, novità rateizzazione e tariffe agevolate per i più giovani e i più esperti

Notizie Napoli calcio. Quest'oggi la SSc Napoli ha lanciato la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024.

Nei dettagli del comunicato si legge:

Un’altra importante novità riguarda la possibilità di rateizzare l’acquisto del proprio abbonamento nel caso di acquisto online.

Abbiamo dedicato tariffe agevolate ai nostri Tifosi più giovani ma anche a quelli più esperti. Gli Under 14 potranno godere del 50% di sconto sul prezzo intero degli Abbonamenti in tutti i settori dello Stadio. Da questa stagione, inoltre, abbiamo introdotto anche la Tariffa Under 30, con uno sconto del 20% sul prezzo intero dell’abbonamento, valida per i settori Curve inferiori e Distinti inferiori.

Infine tutti i nostri Tifosi Over 65 potranno godere del 15% di sconto sul prezzo intero dell’abbonamento per i settori Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo.