UFFICIALE - Gevi Napoli Basket, rescissione per Jaworski. A fine stagione si deciderà il suo futuro

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di aver rescisso consensualmente il rapporto contrattuale con l’atleta Justin Jaworski per la stagione 2023/24. Avendo la Generazione Vincente Napoli Basket ed il giocatore sottoscritto un accordo biennale, resta intesa la facoltà di uscita dal contratto da entrambe le parti al termine di questa stagione.

La società ringrazia Jaworski, per l’impegno profuso insieme alla squadra per l’ottima prima parte della stagione della Generazione Vincente Napoli Basket, e gli augura per il futuro le migliori fortune personali e professionali.