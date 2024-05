Sky - Panchina Napoli, Pioli affianca Conte in pole: club attende Gasperini

Continua il casting del Napoli per l'allenatore della prossima stagione. Uno dei profili che gli azzurri attendono è Gian Piero Gasperini, molto apprezzato dalla società per il lavoro fatto in questi anni con l'Atalanta.

Pioli affianca Conte per la panchina del Napoli

L'allenatore dell'Atalanta, al termine del match contro il Lecce, ha chiarito la sua posizione sul suo futuro: "La differenza la fa la credibilità nelle scelte. La Champions conquistata ha un valore enorme. Per me è importante la sfida, la mia carriera è fatta di queste cose". Queste sono state le parole di Gasperini ai microfoni di Sky. Dichiarazioni che sono un segnale di come l'allenatore voglia garanzie assolute di una squadra forte e competitiva per l'anno prossima. Le altre soluzioni, come riporta Ginaluca Di Marzio, rispondono ai nomi di StefanoPioli e Antonio Conte. Nelle ultime ore l'allenatore del Milan, che lascerà a fine stagione, è salito nelle quotazioni del Napoli. Al momento dunque, Stefano Pioli ha affiancato l'ex allenatore del Tottenham nella corsa alla panchina del Napoli.