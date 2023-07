Rudi Garcia in vacanza con Francesca Brienza: il post della fidanzata del tecnico | FOTO

Notizie Calcio Napoli - Giorni relax per Rudi Garcia con la sua dolce metà Francesca Brienza prima di catapultarsi completamente nella sua avventura napoletana. Ecco il post della donna: “Uno degli ultimi viaggi intrapresi prima di concentrarmi su quello più sorprendente e impegnativo di tutti, è stato alla scoperta di Alula, una città della regione di Medina nel nord-ovest dell'Arabia Saudita composta da vari distretti tra cui Dadan, Hegra e le sue 100 tombe ( che vi mostro in questo post; il sito visitabile dal 2019 ma il turismo per via dello stop causa Covid si è attivato solo da un anno), Ikmah e la città vecchia di AlUlA abitata fino agli anni ‘50.

Quanto ne sentiere parlare d’ora in poi.. a me é successo dal primo giorno che ho messo piede nel paese: “dovete visitare assolutamente Alula!” mi ripetevano tutti e avevano ragione. Personalmente, non avevo mai visto nulla di simile prima. Inizio a parlarvene un po’ adesso perché, se vi appassionano simili scenari, questi panorami di roccia e deserto che nascondono pezzi di storia vi taglieranno il fiato. Parola di viaggiatrice appassionata!