Simeone svela: "C'è una cosa molto stressante a Napoli, all'inizio la vivevo malissimo"

Notizie Napoli - Giovanni Simeone ha rilasciato una intervista in una sorta di docu-film sulla sua vita a Napoli ad uno youtuber argentino. Ecco alcune delle sue parole:

"Adoro il caffè, è qui che ho imparato a berlo. Però il mate è sacro: non si discute. L’unico argentino che conosco a cui non piace è mio fratello Giuliano".

"Com'è guidare a Napoli? È una delle cose più stressanti di questa città. All’inizio lo vivevo malissimo, litigavo con chiunque. Adesso mi sono abituato, ma se capita una giornata storta ancora mi capita di discutere, perché ognuno fa come gli pare. Però c’è un lato positivo: proprio perché tutti seguono le proprie regole, esiste una sorta di equilibrio, un codice non scritto. Per esempio, se c’è una strada a senso unico e un’auto si ferma perché il conducente deve andare in farmacia, semplicemente aspetti che abbia finito".

La mia compagna, invece, si è adattata subito al modo di guidare napoletano: "Le ho detto che ormai è diventata una napoletana. E lei mi risponde che le piace".