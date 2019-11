"Smettetala di chiamarlo 'cafone'", è questo l'invito lanciato da Umberto Chiariello negli studi di Canale 21, a difesa di Lorenzo Insigne, attaccante della SSC Napoli e punto fermo della Nazionale italiana.

Chiariello difende Insigne

Chiariello evidenzia come in nazionale gli sia stata data la numero 10, mentre in azzurro viene tuttora discusso e bistrattato.

