Sky Sport svela un clamoroso retroscena su Olivera!

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

“La nuova sfida di Conte è continuare a vincere, nutrire ancora maggiormente la squadra di mentalità vincente e di vittorie. Tutto il resto viene da sé, la capacità di gestire e alternare i calciatori della rosa, fare bene nel doppio o triplo impegno, utilizzare al meglio uomini e moduli ecc… Olivera è stato cercato in modo molto serio dall’Atletico Madrid ma è rimasto al Napoli. Politano ha praticamente rinnovato, ci sono grandi possibilità di rinnovo del contratto anche per Rrhamani e Anguissa. Il miglior attacco del campionato, sulla carta, è probabilmente quello della Juventus, ma il Napoli è sul podio e ha sicuramente la fase difensiva più solida della serie A. E in quest’ultimo cosa si vede la mano di Conte e l’esaltazione del lavoro di un allenatore che è un top assoluto. Sento e leggo associare De Bruyne ai calciatori di 40 anni, ma non è corretto. De Bruyne, sia chiaro, non è vecchio, anzi.

Con rispetto della classe dei calciatori, una cosa è Vardy, Albiol, Modric e Dzeko, che hanno 40 anni o giù di lì, e un’altra è averne 34, perché a 34 anni non si è vecchi. Da un punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale i calciatori di oggi vedono ancora la carriera in corso e non verso la fine. Una volta a 32-33 anni i giocatori vedevano vicino il ritiro, oggi non ci pensano neanche”.

