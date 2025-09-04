Serie A, la classifica del monte ingaggi: il Napoli è sul podio

Serie A  
La redazione di Calcio e Finanza ha stilato la classifica dei monte ingaggi di Serie A. Il Napoli figura al terzo posto tra le squadre che spendono più soldi per pagare gli ingaggio dei propri calciatori.

Ecco la classifica completa:

  1. Inter: 141,5 milioni di euro
  2. Juventus: 123 milioni di euro
  3. Napoli: 110,1 milioni di euro
  4. Roma: 107,5 milioni di euro
  5. Milan: 104,5 milioni di euro
  6. Lazio: 69,9 milioni di euro
  7. Fiorentina: 60,8 milioni di euro
  8. Atalanta: 57,9 milioni di euro
  9. Como: 47,8 milioni di euro
  10. Torino: 41,2 milioni di euro
  11. Bologna: 38,5 milioni di euro
  12. Sassuolo: 33,3 milioni di euro
  13. Genoa: 27,8 milioni di euro
  14. Cremonese: 22,8 milioni di euro
  15. Udinese: 20,5 milioni di euro
  16. Parma: 20,2 milioni di euro
  17. Cagliari: 19,9 milioni di euro
  18. Hellas Verona: 18,2 milioni di euro
  19. Lecce: 15,9 milioni di euro
  20. Pisa: 14,7 milioni di euro
