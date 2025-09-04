Serie A, la classifica del monte ingaggi: il Napoli è sul podio
Serie A
La redazione di Calcio e Finanza ha stilato la classifica dei monte ingaggi di Serie A. Il Napoli figura al terzo posto tra le squadre che spendono più soldi per pagare gli ingaggio dei propri calciatori.
Ecco la classifica completa:
- Inter: 141,5 milioni di euro
- Juventus: 123 milioni di euro
- Napoli: 110,1 milioni di euro
- Roma: 107,5 milioni di euro
- Milan: 104,5 milioni di euro
- Lazio: 69,9 milioni di euro
- Fiorentina: 60,8 milioni di euro
- Atalanta: 57,9 milioni di euro
- Como: 47,8 milioni di euro
- Torino: 41,2 milioni di euro
- Bologna: 38,5 milioni di euro
- Sassuolo: 33,3 milioni di euro
- Genoa: 27,8 milioni di euro
- Cremonese: 22,8 milioni di euro
- Udinese: 20,5 milioni di euro
- Parma: 20,2 milioni di euro
- Cagliari: 19,9 milioni di euro
- Hellas Verona: 18,2 milioni di euro
- Lecce: 15,9 milioni di euro
- Pisa: 14,7 milioni di euro
