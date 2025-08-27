Ipotesi inedita per Zanoli: resterebbe a Napoli nella lista "Vivaio"! L'Udinese aspetta ancora

Calciomercato Napoli, ultime notizie: oggi Il Mattino parla di Alessandro Zanoli, il terzino che sembrava destinato a lasciare il Napoli già nelle prime settimane di mercato, ma che ad oggi è ancora in rosa.
L'Udinese lo aspetterà ancora, dopo aver perso il treno europeo a Bologna. Lui, però, potrebbe rientrare nella lista “Vivaio” in caso di permanenza. E quindi non incidere tra gli over. A decidere il futuro saranno le ultime ore di questa estate di mercato. Dentro o fuori, con la valigia aperta fino all’ultimo minuto.