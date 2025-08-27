"Sto perdendo 3-0 in una partita infame". Protti lancia un messaggio a chi combatte una malattia

Brevi fonte : il mattino.it
Sto perdendo 3-0 in una partita infame. Protti lancia un messaggio a chi combatte una malattia

Igor Protti parla della sua malattia

Igor Protti, ex bomber di Livorno, Lazio e Napoli, ha rivelato di stare affrontando una malattia molto seria. In un'intervista a Il Tirreno, ha usato la metafora calcistica: «Sto perdendo 3-0 in una partita infame», mostrando tutta la sua consapevolezza e il rammarico per non aver capito prima la gravità della situazione.

Igor Protti combatte contro la malattia: "Ma sto perdendo 3-0" 

Nonostante le difficoltà, non intende arrendersi e spera nelle cure. Venerdì scorso ha dato simbolicamente il calcio d'inizio alla Serie C allo stadio Picchi, emozionato e provato, chiedendosi se fosse la sua ultima volta lì. Le sue parole sono un messaggio di forza per chi, come lui, sta lottando.

Ha pianto, ha avuto paura, ma è ancora in campo, determinato a combattere.

