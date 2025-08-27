Albiol può tornare a giocare in Serie A: ecco il club che lo sta trattando

Napoli - L'ex azzurro Raul Albiol potrebbe tornare a giocare di nuovo in Italia. Lo rivela questa mattina il Corriere dello Sport che scrive di un Pisa molto interessato al calciatore spagnolo:

"E non finisce qui. Perché il Pisa, sotto traccia, sta lavorando a un colpo “alla Cuadrado” anche in difesa. Nel mirino dei nerazzurri c’è Raul Albiol (39), che ha chiuso la sua esperienza con il Villarreal ed è svincolato: la trattativa va avanti sottotraccia da qualche giorno e potrebbe decollare nelle prossime ore. L’età è importante, ma l’ex Napoli (una volta campione del mondo e due volte d’Europa con la Spagna) nelle ultime cinque stagioni al Villarreal è stato titolare inamovibile, e capitano, fino a gennaio scorso (vincendo pure un’Europa League). «Nel girone d’andata ho giocato 14 partite su 18, poi l’allenatore mi ha detto che non sarei più sceso in campo, ma fisicamente sto benissimo» ha chiarito nei giorni scorsi al Corriere dello Sport. Vorrebbe chiudere la carriera in Italia e il Pisa si è fatto avanti".