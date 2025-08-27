Albiol può tornare a giocare in Serie A: ecco il club che lo sta trattando

Rassegna Stampa  
Raul Albiol potrebbe tornare a giocare di nuovo in Italia

Napoli - L'ex azzurro Raul Albiol potrebbe tornare a giocare di nuovo in Italia. Lo rivela questa mattina il Corriere dello Sport che scrive di un Pisa molto interessato al calciatore spagnolo:

"E non finisce qui. Perché il Pisa, sotto traccia, sta lavorando a un colpo “alla Cuadrado” anche in difesa. Nel mirino dei nerazzurri c’è Raul Albiol (39), che ha chiuso la sua esperienza con il Villarreal ed è svincolato: la trattativa va avanti sottotraccia da qualche giorno e potrebbe decollare nelle prossime ore. L’età è importante, ma l’ex Napoli (una volta campione del mondo e due volte d’Europa con la Spagna) nelle ultime cinque stagioni al Villarreal è stato titolare inamovibile, e capitano, fino a gennaio scorso (vincendo pure un’Europa League). «Nel girone d’andata ho giocato 14 partite su 18, poi l’allenatore mi ha detto che non sarei più sceso in campo, ma fisicamente sto benissimo» ha chiarito nei giorni scorsi al Corriere dello Sport. Vorrebbe chiudere la carriera in Italia e il Pisa si è fatto avanti".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
