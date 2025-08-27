Bruno Giordano: "Acquisto Hojlund è segno di lungimiranza, vi spiego"

Napoli - Bruno Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

“Cosa penso di Hojlund? Che per sostituire Lukaku migliore scelta il Napoli non avrebbe dovuto fare. E dietro questa’investimento c’è anche lungimiranza, perché adesso De Laurentiis sta opzionando il futuro, sa bene che l’anno prossimo non dovrà spendere, a irà due attaccanti giovani e uno che potrà aiutarli a crescere. Hojlund mi piace perché è moderno e anche antico, sa stare dentro l’area o attaccare la profondità. Può fare reparto da solo e avere al fianco Lucca. Offre tante possibilità".