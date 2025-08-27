Serie A, gli arbitri della seconda giornata: ecco chi dirigerà Napoli-Cagliari

Notizie  
Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26 in programma da venerdì 29 a domenica 31 agosto.

 

CREMONESE – SASSUOLO      Venerdì 29/08 h. 18.30

GUIDA

BARONE – MONACO

IV:      CALZAVARA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SOZZA

 

LECCE – MILAN   Venerdì 29/08

MARINELLI

DEI GIUDICI – MASTRODONATO

IV:      ARENA

VAR:     GHERSINI

AVAR:      MERAVIGLIA

BOLOGNA – COMO    Sabato 30/08 h. 18.30

DOVERI

PALERMO – CATALLO

IV:       TREMOLADA

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       PEZZUTO

PARMA – ATALANTA     Sabato 30/08 h. 18.30

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:     AURELIANO

AVAR:     PAIRETTO

NAPOLI – CAGLIARI    Sabato 30/08 h. 20.45

BONACINA

ROSSI C. – BAHRI

IV:      MARCENARO

VAR:     LA PENNA

AVAR:    PATERNA

PISA – ROMA     Sabato 30/08 h. 20.45

COLLU

CECCONI – ROSSI M.

IV:     MANGANIELLO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      MARESCA

GENOA – JUVENTUS   Domenica 31/08  h. 18.30

CHIFFI

MONDIN – FONTEMURATO

IV:     FOURNEAU

VAR:     PATERNA

AVAR:     LA PENNA

TORINO – FIORENTINA   Domenica 31/08   h. 18.30

ABISSO (foto)

PERETTI – PERROTTI

IV:     AYROLDI

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       DIONISI

INTER – UDINESE  Domenica 31/08   h. 20.45

MARCHETTI

BACCINI - COLAROSSI

IV:       ZUFFERLI

VAR:      MARINI

AVAR:      AURELIANO

LAZIO – VERONA   Domenica 31/08  h. 20.45

CREZZINI

COSTANZO – GARZELLI

IV:     COLOMBO

VAR:    PEZZUTO

AVAR:      MARESCA

