Serie A, gli arbitri della seconda giornata: ecco chi dirigerà Napoli-Cagliari

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26 in programma da venerdì 29 a domenica 31 agosto.
CREMONESE – SASSUOLO Venerdì 29/08 h. 18.30
GUIDA
BARONE – MONACO
IV: CALZAVARA
VAR: GARIGLIO
AVAR: SOZZA
LECCE – MILAN Venerdì 29/08
MARINELLI
DEI GIUDICI – MASTRODONATO
IV: ARENA
VAR: GHERSINI
AVAR: MERAVIGLIA
BOLOGNA – COMO Sabato 30/08 h. 18.30
DOVERI
PALERMO – CATALLO
IV: TREMOLADA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PEZZUTO
PARMA – ATALANTA Sabato 30/08 h. 18.30
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAIRETTO
NAPOLI – CAGLIARI Sabato 30/08 h. 20.45
BONACINA
ROSSI C. – BAHRI
IV: MARCENARO
VAR: LA PENNA
AVAR: PATERNA
PISA – ROMA Sabato 30/08 h. 20.45
COLLU
CECCONI – ROSSI M.
IV: MANGANIELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA
GENOA – JUVENTUS Domenica 31/08 h. 18.30
CHIFFI
MONDIN – FONTEMURATO
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
TORINO – FIORENTINA Domenica 31/08 h. 18.30
ABISSO (foto)
PERETTI – PERROTTI
IV: AYROLDI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DIONISI
INTER – UDINESE Domenica 31/08 h. 20.45
MARCHETTI
BACCINI - COLAROSSI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARINI
AVAR: AURELIANO
LAZIO – VERONA Domenica 31/08 h. 20.45
CREZZINI
COSTANZO – GARZELLI
IV: COLOMBO
VAR: PEZZUTO
AVAR: MARESCA