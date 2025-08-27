Pavarese: “Hojlund completa il Napoli: Conte sogna in grande tra Europa e Serie A”

Le Interviste  
Pavarese: “Hojlund completa il Napoli: Conte sogna in grande tra Europa e Serie A”

Anche Gigi Pavarese é intervenuto a Febbre a 90. Ecco le sue dichiarazioni:

"La scelta di Hojlund è la migliore, completa le caratteristiche di un calciatore che in rosa mancava, il danese può anche giocare accanto alla punta centrale, una scelta saggia che proietta il Napoli sempre più come la squadra favorita per lo scudetto. L’obiettivo di Conte e De Laurentiis è quello di fare un cammino importante in Europa, dove l’entusiasmo e la voglia di ben figurare, associate alle qualità di giocatori come De Bruyne e Mc Tominay fanno sì che il Napoli possa fare davvero una grande Champions. Fermo restando che vincere il quinto scudetto, il secondo consecutivo, sarebbe davvero tanta roba..”.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
