Pavarese: “Hojlund completa il Napoli: Conte sogna in grande tra Europa e Serie A”

Anche Gigi Pavarese é intervenuto a Febbre a 90. Ecco le sue dichiarazioni:

"La scelta di Hojlund è la migliore, completa le caratteristiche di un calciatore che in rosa mancava, il danese può anche giocare accanto alla punta centrale, una scelta saggia che proietta il Napoli sempre più come la squadra favorita per lo scudetto. L’obiettivo di Conte e De Laurentiis è quello di fare un cammino importante in Europa, dove l’entusiasmo e la voglia di ben figurare, associate alle qualità di giocatori come De Bruyne e Mc Tominay fanno sì che il Napoli possa fare davvero una grande Champions. Fermo restando che vincere il quinto scudetto, il secondo consecutivo, sarebbe davvero tanta roba..”.