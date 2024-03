Josh Cavallo si sposa, il primo calciatore gay a fare coming out fa la proposta di matrimonio allo stadio! | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Il primo calciatore gay a fare coming out ora si sposa: Josh Cavallo, dopo aver reso nota la sua omosessualità nel 2021, ha deciso di portare le cose allo step successivo facendo la proposta di matrimonio al compagno. E lo ha fatto scegliendo proprio lo stadio, come luogo della proposta.

A dare la notizia ci ha pensato lo stesso terzino sinistro dell'Adelaide United, che milita nella massima serie in Australia, tramite il suo profilo Instagram. La foto in ginocchio, un anello in mano e un messaggio per ringraziare il club che lo ha sempre sostenuto.