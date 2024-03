Saltella anche Aurelio De Laurentiis in tribuna, scatenato e sorridente dopo aver esultato per il gol di Kvaratskhelia che ha sbloccato Napoli-Juventus: si va all'intervallo col risultato di 1-0 al 42'. "Chi non salta juventino è", il coro dello stadio che ha fatto balzare dalla poltroncina anche il presidente della SSC Napoli.

