Cena di Natale SSC Napoli, svelati i regali per tutti gli azzurri! | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - In casa Napoli è l’ora della tradizionale festa di Natale con i dolci e i panettoni della Pasticceria Poppella. Il club azzurro, come ogni anno, ha riunito il tecnico Antonio Conte, tutti i giocatori accompagnati dalle loro famiglie e lo staff per la cena al museo dei treni di Pietrarsa a Portici. Insieme a Ciro Poppella c'era la moglie Anna, Il figlio Salvatore, la figlia Rita con la moglie Anna Chiara e il genero Luigi. Che hanno distribuito 1000 panettoni ai calciatori e a tutti gli invitati alla cena, al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al sindaco del Comune di Napoli Gaetano Manfredi, all’attore Alessandro Siani e al cantante Andrea Sannino.

Insomma, il panettone di Poppella era fra i regali di fine cena per gli azzurri e per gli ospiti, oltre ad un profumo di Capri Watch:

Poppella ha offerto a tutti gli ospiti i dolci della tradizione natalizia napoletana. È stato allestito un grande buffet con una pastiera enorme di 95 chili, con gli struffoli, la delizia al limone e non potevano mancare i famosi Fiocchi di Neve. Per l'occasione Ciro Poppella ha ideato una scatola personalizzata per il club partenopeo con all'interno il panettone farcito. I panettoni sono di vari gusti: "Pellecchiella" del Vesuvio all’albicocca con gocce di cioccolato e con il roccocò.