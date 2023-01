Napoli-Roma: Zaniolo si allena regolarmente in gruppo a Trigoria

Serie A - Ultimissime notizie che riguardano il calciomercato della Roma e quella che è la vicenda Zaniolo. In vista di Napoli-Roma di Serie A ci sono aggiornamenti sul giocatore giallorosso che avrebbe rotto con società e ambiente.

Napoli Roma: le ultime su Zaniolo

Si è parlato tanto di mercato e di un possibile trasferimento di Zaniolo a Tottenham, Milan o Bournemouth. Il giocatore della Roma però al momento ha rifiutato l'ultima squadra inglese, il suo desiderio sarebbe quello di restare in Italia e firmare col Milan, ma non sarà facile negli ultimi giorni di gennaio.

Intanto, in vista di Napoli-Roma, questa mattina Zaniolo si è allenato a Trigoria per l'allenamento mattutino con il resto della squadra in maniera regolare. C'è attesa per capire come si comporterà la società e l'allenatore per la prossima trasferta di Serie A.