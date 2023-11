Salernitana-Napoli: ecco il dispositivo di traffico per il derby campano

Ultime news Serie A - Ecco il piano traffico predisposto in occasione del derby Salernitana-Napoli:

Per il Sottopasso di fronte ospedale San Leonardo – Piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria Piazzale Settembrino) – Via Degli Uffici Finanziari incrocio Via Allende – Via Dei Carrari – Via Prudenza – Via Fangarielli – Viale Pastore – Viale Giacumbi – Area di parcheggio riservato alla tifoseria ospite – Area di parcheggio antistante ii complesso “The Space”-Area antistante Novotel:

a) a far tempo dalle ore 8:00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti;

b) a far tempo dalle ore 10:00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti.

Per il Sottopasso di fronte Ospedale San Leonardo – Sovrappasso Via dei Carrari – Via Fangarielli, angolo Via Degli Uffici Finanziari in direzione stadio Arechi: a far tempo dalle ore 11:45 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori èe istituito il divieto di transito pedonale fatta eccezione per i soli residenti. .3) dalle ore 11.45 alle ore 15.00 e istituito ii senso unico di circolazione con direzione di marcia occidente – oriente sulla Via S. Allende (tratto rotatoria Novotel – Viale Schiavone). Di conseguenza con medesima fascia oraria i veicoli transitanti sulla Via S. Allende e provenienti dalla rotatoria Wenner con direzione occidente, giunti all’altezza di Viale Schiavone non potranno proseguire oltre.

Dalle ore 11:45 alle ore 15:00 i veicoli in uscita da Viale De Marco e Viale Schiavone hanno obbligo di svolta a sinistra. Per lo stesso orario è istituito, per i veicoli provenienti dalla Via Gen. Clark con direzione oriente, giunti all’altezza della rotatoria Novotel, l’obbligo di proseguire diritto sulla Via Allende.

Dalle ore 16:15 e fino all’avvenuto deflusso della tifoseria , i veicoli provenienti dalla Via Lungomare Colombo con direzione oriente, giunti all’altezza della Traversa Romano, hanno l’obbligo di svolta a sinistra eccetto i residenti.