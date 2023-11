Milan-Udinese 0-1: cadono ancora i rossoneri, Napoli a -1 dal terzo posto dopo la sconfitta casalinga contro i friulani. Si tratta della seconda sconfitta casalinga di fila per la squadra di Pioli che questa sera ha perso a causa della rete su rigore siglata da Pereyra. Al termine della gara è partita una bordata di fischi dagli spalti di San Siro, silente come non mai negli ultimi minuti della partita. Clicca qui per guardare la nuova classifica di Serie A dopo le prime 4 partite della 11° giornata.