Serie A - Questa sera alle ore 20.45 andrà in scena Milan-Juventus, gara valevole per la nona giornata di Serie A. Stefano Pioli e Massimiliano Allegri hanno scelto i rispettivi undici che scenderanno in campo dal primo minuto:

Milan-Juventus, le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Stefano Pioli

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Massimiliano Allegri.