Lecce-Torino 0-1, il Toro passa al Via del Mare

Serie A - Lecce e Torino si sono sfidate al Via del Mare per una gara valida per il decimo turno di Serie A. La squadra di Juric strappa una vittoria di misura grazie alla rete di Alessandro Buongiorno a 41' minuto.

Lecce-Torino, formazioni e marcatori

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. Allenatore: D'Aversa

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Gineitis, Lazaro; Sanabria, Pellegri. Allenatore: Juric

Marcatori

(TOR) Alessandro Buongiorno 41'