Juventus, seduta verso il Napoli aperta a stampa e tifosi: assente Weah, out anche Rugani

Ultime notizie Serie A - La Juventus, dopo 2 giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri alla squadra in seguito al successo sul Monza, si è ritrovata questa mattina alla Continassa per iniziare a preparare la sfida di venerdì contro il Napoli.

Come racconta TMW, alla seduta, aperta alla stampa, erano presenti sulle tribune anche circa 300 tifosi invitati per l'occasione dalla società:

"Gli assenti del giorno sono Nonge, Yildiz, Huijsen (con la Next Gen), Rugani (out per influenza) e Timothy Weah, con quest'ultimo che prosegue nel proprio percorso di recupero dall'infortunio muscolare. Solo lavoro differenziato, infine, per Alex Sandro e Manuel Locatelli, ancora non al meglio dopo il problema alla schiena che lo ha tormentato nelle ultime settimane".