Juve, Gatti versione Tyson graziato dall'espulsione: perchè il VAR non è intervenuto? La versione di Marelli

Negli studi di Dazn, Luca Marelli ha analizzato così gli episodi arbitrali della gara tra Juventus e Verona. Ecco cosa scrive TuttoJuve

Il contatto tra Gatti e Djuric a palla lontana: "Brutta prestazione di Feliciani, che non vede un pugno di Gatti a Djuric. Su questi episodi bisogna sempre vedere se la mano è aperta o c'è un pugno chiuso. Se c'è il pugno chiuso la volontà è quella di colpire e in questo caso il pugno è chiuso. C'è la volontarietà di Gatti di colpire Djuric".

Perché non è intervenuto il VAR?

"A mio parere è che in sala VAR hanno ritenuto che forse fosse un episodio tra il giallo e il rosso, ossia tra l'antisportivo e la condotta violenta. Per me è condotta violenta perché il pugno è chiuso, lo colpisce tra spalla e petto e forse anche per questo non c'è stata l'on-field-review".