Stramaccioni: "Scudetto? Solo il Napoli ha la qualità dell'Inter, ma è in difficoltà! Se i nerazzurri vincono con la Juve..."

Notizie calcio. L'allenatore ed opinionista TV Andrea Stramaccioni ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, analizzando la corsa scudetto in Serie A:

«L’Inter ha un primo match point stagionale, perché vincere allo Stadium, considerando le difficoltà di Milan e Napoli, sarebbe un segnale forte per il campionato. Non decisivo ma molto forte. Per la Juve invece è prioritario non perdere e rimanere lì, attaccata alla locomotiva, e con una gara a settimana restare in scia».

«L’Inter è la squadra più completa del campionato, e nei primi 11 solo il Napoli ha la sua qualità. La Juve è solida, organizzata, ha fame e meno da perdere».