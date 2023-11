Il Napoli rinasce con Mazzarri: il tecnico vince all'esordio, gli azzurri irrompono nelle quote scudetto

Notizie calcio. Il 2-1 all'Atalanta non vale solo tre punti per il Napoli. Con il successo di Bergamo, gli azzurri lanciano un segnale di voler voltare pagina dopo l'avvio zoppicante con Garcia, abbracciando appieno la nuova guida Mazzarri. Così i partenopei tornano a sognare un bis in campionato, dove tenteranno fino all'ultimo di difendere lo scudetto arrivato pochi mesi fa.

La conferma in Serie A, come riporta Agipro dopo il successo sull'Atalanta, si gioca a 8 su Scommessemania e 12 su 888sport, in calo rispetto a settimana scorsa quando la quota era fissata a 13. Importante sarà continuare su questa strada, a partire dalla sfida di domenica prossima contro l'Inter.