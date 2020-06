Formazioni ufficiali Verona-Napoli: Gattuso rilancia Ospina. Milik dal primo minuto, out Mertens

Formazioni Ufficiali Verona Napoli. Il match Verona Napoli si giocherà alle ore 19.30 per la gara della 27a giornata di Serie A, si torna in campo post Coronavirus con il primo match di Serie A per gli azzurri, che affrontano il Verona di Juric già vittorioso nella gara di recupero della 25a giornata dei giorni scorsi contro il Cagliari. Dall'altra parte il Napoli di Gattuso campione della Coppa Italia. Si sfidano da una parte la squadra che sogna l'Europa League e dall'altra chi sognala Champions. Verona Napoli formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24. Formazione ufficiale e probabile con le news del match di sera.

Formazioni ufficiali Verona Napoli

HELLAS VERONA - IN ARRIVO



NAPOLI - Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Zielinski, Demme, Allan, Politano, Milik, Insigne.

Hellas Verona Napoli

Calendario Serie A - 27a giornata