AS Roma - Rosa 2019/20

AS Roma rosa della squadra - Roma 2019/20. Allenatore, rosa e dettagli dall'AS Roma. La stagione 2019/20 per l'A S Roma inzia con l'arrivo in panchina di mister Paulo Fonseca. Il club è distante 3 punti dalla zona Champions League (4 posto occupato dall'Atalanta). In Europa League la squadra è arrivata agli Ottavi di Finale, dove dovrà affrontare il Siviglia. L'emergenza Coronavirus ha bloccato tutte le competizioni. Dal calciomercato arrivano diversi giocatori della Roma per completare la rosa di Paulo Fonseca. Pau Lopez dal Betis Siviglia, Leonardo Spinazzola dalla Juventus, Amadou Diawara dal Napoli, il giovane Gonzalo Villar dall'Elche, Chris Smalling dal Manchester United, Henrikh Mkhitaryan dall'Arsenal, Mert Cetin dal Genclebirligi, Gianluca Mancini e Roger Ibanez dall'Atalanta, Nikola Kalinic dall'Atletico Madrid, Carles Perez dal Barcellona, Jordan Veretout dalla Fiorentina e Davide Zappacosta dal Chelsea. Lo sponsor tecnico per la stagione 2019-2020 è Nike. Il main sponsor è Qatar Airways e il back sponsor Hyundai.

Giocatori Roma - Questa la lista giocatori Serie A della Roma. Numeri maglia Roma:

Pau Lopez, 13;

Antonio Mirante, 83;

Daniel Fuzato, 63;

Gianluca Mancini, 23;

Chris Smalling, 6;

Juan Jesus, 5;

Federico Fazio, 20;

Roger Ibanez, 41;

Mert Cetin, 15;

Leonardo Spinazzola, 37;

Aleksandar Kolarov, 11;

Davide Zappacosta, 2;

Davide Santon, 18;

Bruno Peres, 33;

Amadou Diawara, 42;

Lorenzo Pellegrini, 7;

Bryan Cristante, 4;

Jordan Veretout, 21;

Gonzalo Villar, 14;

Nicolò Zaniolo, 22;

Henrikh Mkhitaryan, 77;

Javier Pastore, 27;

Justin Kluivert, 99;

Diego Perotti, 8;

Cengiz Under, 17;

Carles Perez, 31;

Edin Dzeko, 9;

Nikola Kalinic, 19.

Allenatore Roma:

Paulo Fonseca.

Roma formazione - Questa la formazione della Roma della stagione 2019/20.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.