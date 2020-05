Udinese Calcio - Rosa 2019/20

Udinese - Udinese Rosa. Rosa Udinese della prima squadra della stagione 2019/20. Il club sardo fuori dalle Coppe europee si trova impegnato soltanto tra Serie A e Coppa Italia.

Udinese calcio rosa della squadra - Udinese 2019/20. Allenatore, rosa e dettagli dell'Udinese Calcio. La stagione 2019/20 per l'Udinese inzia con conferme e nuovi arrivi. Mister Igor Tudor viene sostituito da Luca Gotti dopo l'11esima giornata. Dal calciomercato (tra quello estivo e quello di gennaio) arrivano Walace, Marvin Zeefelaar, Rodrigo Becao, Cristo, Sebastian De Maio, Mato Jajalo, Ilija Nestorovski, Ken Sema, Nicolas, Stefano Okaka, Mamadou Coulibaly. Il club friulano riesce a trattenere sia in estate che a gennaio il talento argento Rodrido De Paul dalle tante offerte, in particolare quella dell'Inter. La società si trova in lotta per la salvezza, con la zona retrocessione indietro soltanto di 3 punti. Lo sponsor tecnico per la stagione 2019-2020 è Macron, mentre gli sponsor ufficiali sono Dacia, Vortice, e Bluenergy.

Giocatori Udinese calcio - Questa la lista giocatori Serie A dell'Udinese. Numeri maglia Udinese calcio:

Juan Musso, 1;

Nicolas, 88;

Samuele Perisa, 27;

Rodrigo Becao, 50;

Samir, 3;

William Troost-Ekong, 5;

Bram Nuytinck, 17;

Sebastian Prodl, 4;

Sebastian De Maio, 87;

Marvin Zeegelaar, 77;

Jens Stryger Larsen, 19;

Hidde Ter Avest, 18;

Rolando Madragora, 38;

Walace, 11;

Mato Jajalo, 8;

Seko Fofana, 6;

Ken Sema, 12;

Rodrigo De Paul, 10;

Kevin Lasagna, 15;

Stefano Okaka, 7;

Ilija Nestorovski, 30;

Lukasz Teodorczyk, 91;

Emanuele Rovini, 40.

Luca Gotti.

Udinese formazione - Questa la formazione dell'Udinese della stagione 2019/20.

UDINESE CALCIO (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka.