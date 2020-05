UC Sampdoria - Rosa 2019/20

Sampdoria - Sampdoria Rosa. Rosa Sampdoria della prima squadra della stagione 2019/20. Il club blucerchiato fuori dalle Coppe europee si trova impegnato soltanto tra Serie A e Coppa Italia.

Rosa Sampdoria, prima squadra

Sampdoria calcio rosa della squadra - Sampdoria 2019/20. Allenatore, rosa e dettagli della Sampdoria. La stagione 2019/20 per la Sampdoria inzia con l'arrivo di Eusebio Di Francesco, poi eosnerato dopo soltanto pochi mesi. Dal calciomercato (tra quello estivo e quello di gennaio) arrivano Emil Audero, Jakub Jankto, Jeison Murillo, Fabio Depaoli, Julian Chabot, Alex Ferrari, Mehdi Leris, Gonzalo Maroni, Leonardo Benedetti, Emiliano Rigoni, Lorenzo Tonelli, Morten Thorsby, Andrea Seculin, Maya Yoshida, Tommaso Augello, Antonio La Gumina. La società si trova in una situazione complicata in Classifica Serie A, la zona retrocessione dista soltato 1 punti. Sono 26 i punti della Sampdoria nelle prime 25 giornate. Lo sponsor tecnico per la stagione 2019-2020 è Joma, mentre gli sponsor ufficiali sono IBSA, e Invent.

Sampdoria, Maya Yoshida

Sampdoria, la rosa della prima squadra

Giocatori Sampdoria - Questa la lista giocatori Serie A della Sampdoria. Numeri maglia Sampdoria:

Emil Audero, 1;

Andrea Seculin, 22;

Wladimiro Falcone, 30;

Omar Colley, 15;

Maya Yoshida, 34;

Julian Chabot, 5;

Lorenzo Tonelli, 21;

Alex Ferrari, 25;

Nicola Murru, 29;

Tommaso Augello, 3;

Bartosz Bereszynski, 24;

Fabio Depaoli, 12;

Albin Ekdal, 6;

Karol Linetty, 7;

Jakub Jankto, 14;

Ronaldo Viera, 4;

Andrea Bertolacci, 91;

Mehdi Leris, 26;

Morten Thorsby, 18;

Edgar Barreto, 8;

Gaston Ramirez, 11;

Gonzalo Maroni, 20;

Manolo Gabbiadini, 23:

Antonio La Gumina, 17;

Federico Bonazzoli, 9;

Fabio Quagliarella, 27.

Sampdoria, Claudio Ranieri

Allenatore Sampdoria

Claudio Ranieri.

Formazione Sampdoria

Sampdoria formazione - Questa la formazione della Sampdoria della stagione 2019/20.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Murru; Depaoli, Linetty, Ekdal, Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.