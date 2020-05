Genoa CFC - Rosa 2019/20

Genoa - Genoa Rosa. Rosa Genoa della prima squadra della stagione 2019/20. Il club rossoblu fuori dalle Coppe europee si trova impegnato soltanto tra Serie A e Coppa Italia.

Rosa Genoa, prima squadra

Genoa calcio rosa della squadra - Genoa 2019/20. Allenatore, rosa e dettagli del Genoa. La stagione 2019/20 per il Genoa inzia con l'arrivo di Aurelio Andreazzoli, poi eosnerato e sostituito da Thiago Motta. L'ex calciatore però anche sarà poi esonerato dopo poco tempo e al suo posto arriva Davide Nicola. Dal calciomercato (tra quello estivo e quello di gennaio) arrivano: Stefano Sturaro, Ionut Radu, Andrea Favilli, Lukas Lerager, Pawel Jaroszynski, Kevin Agudelo, Nicholas Rizzo, Andrea Masiello, Lasse Schone, Edoardo Goldaniga, Peter Ankersen, Sebastian Eriksson, Christian Zapata, Riccardo Saponara, Andrea Pinamonti, Sinan Gumus, Eddie Salcedo, Mattia Destro, Antonio Barreca, Iago Falque, Francesco Cassata, Valon Behrami, Paolo Ghiglione, Marko Pajac, Mattia Perin. La società si trova in una situazione complicata in Classifica Serie A, ed è in piena zona retrocessione a pari punti ma con miglior scontri diretti con il Lecce. Sono 25 i punti del Genoa nelle prime 26 giornate. Lo sponsor tecnico per la stagione 2019-2020 è Kappa, mentre gli sponsor ufficiali sono Zentiva e LeasePlan.

Genoa, Lasse Schone

Genoa, la rosa della prima squadra

Giocatori Genoa - Questa la lista giocatori Serie A del Genoa. Numeri maglia Genoa:

Mattia Perin, 1;

Salvatore Ichazo, 13;

Federico Marchetti, 22;

Cristian Romero, 17;

Adama Soumaoro, 92;

Davide Biraschi, 14;

Cristian Zapata, 2

Edoardo Goldaniga, 5;

Andrea Masiello, 55;

Antonio Barreca, 3;

Domenico Criscito, 4;

Paolo Ghiglione, 18;

Peter Ankersen, 32;

Lasse Schone, 20;

Ivan Radovanovic, 21;

Sebastian Eriksson, 16;

Valon Behrami, 85;

Stefano Sturaro, 27;

Lukas Lerager, 8;

Francesco Cassata, 29;

Filip Jagiello, 15;

Marko Pajac, 33;

Iago Falque, 10;

Goran Pandev, 19;

Andrea Pinamonti, 99;

Antonio Sanabria, 9;

Andrea Favilli, 30;

Mattia Destro, 23.

Genoa, Davide Nicola

Allenatore Genoa

Davide Nicola.

Formazione Genoa

Genoa formazione - Questa la formazione del Genoa della stagione 2019/20.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero C., Soumaoro, Masiello A.; Ghiglione, Sturaro, Schone, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria.