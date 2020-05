US Sassuolo - Rosa 2019/20

Sassuolo - Sassuolo Rosa. Rosa Sassuolo della prima squadra della stagione 2019/20. Il club emiliano fuori dalle Coppe europee si trova impegnato soltanto tra Serie A e Coppa Italia.

Rosa Sassuolo, prima squadra

Sassuolo calcio rosa della squadra - Sassuolo 2019/20. Allenatore, rosa e dettagli del Sassuolo Calcio. La stagione 2019/20 per il Sassuolo inzia con tante conferme e nuovi arrivi, su tutti il bomber ex Empoli Francesco Caputo. Dal calciomercato (tra quello estivo e quello di gennaio) arrivano anche Manuel Locatelli (riscattato dal Milan), Merih Demiral (poi ceduto alla Juventus), Pedro Obiang, Rogerio, Mert Muldur, Marco Sala, Gregoire Defrel, Jeremy Toljan, Vlad Chiriches, Andreaw Gravillon, Georgios Kyriakopulos, Hamed Junior Traoré, Andrea Meroni, Filippo Romagna. Stagione di alti e bassi della squadra allenata da De Zerbi che però allo stop da Coronavirus si trova l'undicesima posizione con 32 punti, a soli 4 punti (36 punti) dal Milan al 7 posto e al sogno di ritorno in Europa League. Lo sponsor tecnico per la stagione 2019-2020 è Kappa, mentre lo sponsor ufficiale è Mapei.

Sassuolo, Caputo

Sassuolo, la rosa della prima squadra

Giocatori Sassuolo calcio - Questa la lista giocatori Serie A del Sassuolo. Numeri maglia Sassuolo:

Andrea Consigli, 47;

Alessandro Russo, 64;

Gianluca Pegolo, 56;

Gian Marco Ferrari, 31;

Marlon, 2;

Filippo Romagna, 19;

Vlad Chiriches, 21;

Giangiacomo Magnani, 32;

Leonardo Fontanesi, 96;

Rogerio, 6;

Georgios Kyriakopoulos, 77;

Alessandro Tripaldelli, 33;

Federico Peluso, 13;

Mert Muldur, 17;

Jeremy Toljan, 22;

Francesco Magnanelli, 4;

Manuel Locatelli, 73;

Pedro Obiang, 14;

Mehdi Bourabia, 68;

Hamed Junior Traoré, 23;

Filip Djuricic, 10;

Jeremie Boga, 7;

Lukas Haraslin, 28;

Domenico Berardi, 25;

Gregoire Defrel, 11;

Francesco Caputo, 9;

Giacomo Raspadori, 18.

Sassuolo, Roberto De Zerbi

Allenatore Sassuolo

Roberto De Zerbi.

Formazione Sassuolo

Sassuolo formazione - Questa la formazione del Sassuolo della stagione 2019/20.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari G., Kyriakopoulos; Locatelli M., Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.