US Lecce - Rosa 2019/20

Lecce - Lecce Rosa. Rosa Lecce della prima squadra della stagione 2019/20. Il club salentino fuori dalle Coppe europee si trova impegnato soltanto tra Serie A e Coppa Italia.

Rosa Lecce, prima squadra

Lecce calcio rosa della squadra - Lecce 2019/20. Allenatore, rosa e dettagli del Lecce calcio. La stagione 2019/20 per il Lecce inzia con la conferma per il terzo anno di fila di Fabio Liverani. Dal calciomercato (tra quello estivo e quello di gennaio) arrivano: Khouma Babacar, Romario Benzar, Diego Farias, Brayan Vera, Panagiotis Tachtsidis, Biagio Meccariello, Andrea Rispoli, Giannelli Imbula, Yavgen Shakhov, Simone Lo Faso, Gabriel, Antonio Gallo, Cristian Dell'Orco, Antonin Barak, Riccardo Saponara, Giulio Donati, Gianluca Lapadula, Alessandro Deiola, Nehuen Paz. La società si trova in una situazione complicata in Classifica Serie A, occupa la 18esima posizione e si trova in zona retrocessione con 25 nelle prime 26 giornate. Lo sponsor tecnico per la stagione 2019-2020 è M908, mentre gli sponsor ufficiali sono Moby, BPP, Maffei, LaBconsulenze.

Giocatori Lecce - Questa la lista giocatori Serie A del Lecce. Numeri maglia Lecce:

Gabriel, 21;

Mauro Vigorito, 22;

Gianmarco Chironi, 97;

Fabio Lucioni, 5;

Biagio Meccariello, 16;

Luca Rossettini, 13;

Nehuen Paz, 6;

Marco Calderoni, 27;

Cristian Dell'Orco, 39;

Brayan Vera, 3;

Giulio Donati, 7;

Andrea Rispoli, 29;

Jacopo Petriccione, 4;

Panagiotis Tachtsidis, 77;

Antonin Barak, 72;

Yevgen Shakhov, 11;

Zan Majer, 37;

Alessandro Deiola, 14;

Riccardo Saponara, 18;

Marco Mancosu, 8;

Diego Farias, 17;

Filippo Falco, 10;

Khouma Babacar, 30;

Gianluca Lapadula, 9.

Fabio Liverani.

Lecce formazione - Questa la formazione del Lecce della stagione 2019/20.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel: Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu, Saponara; Lapadula.