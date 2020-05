Parma Calcio 1913 - Rosa Prima Squadra 2019/20

Parma - Parma Rosa. Rosa Parma della prima squadra della stagione 2019/20. Il club crociato fuori dalle Coppe europee si trova impegnato soltanto tra Serie A e Coppa Italia.

Rosa Parma Calcio, prima squadra

Parma calcio rosa della squadra - Parma 2019/20. Allenatore, rosa e dettagli del Parma Calcio. La stagione 2019/20 per il Parma inzia con tante conferme e nuovi arrivi, tra cui quello di Dejan Kulusevski dalla Primavera dell'Atalanta che si rivelerà il gioiello della Serie A a soli 19 anni. La Juventus, infatti, completa il suo acquisto a gennaio. Dal calciomercato (tra quello estivo e quello di gennaio) arrivano anche Giuseppe Pezzella, Gaston Brugman, Ionut Radu, Luca Zamparo, Fabrizio Alastra, Kastriot Dermaku, Yann Karamoh, Simone Colombi, Walid Cheddira, Vicent Laurini, Alessandro Martella, Jasmin Kurtic, Andreas Cornelius, Hernani, Fabian Pavone, José Machin, Roberto Inglese, Mattia Sprocati, Eric Lanini, Matteo Darmian, Gianluca Caprari, Andrea Adorante. Stagione incredibile della squadra allaneata da D'Aversa che allo stop da Coronavirus si trova all'ottavo posto a pari punti con l'Hellas Verona in Serie A con 35 punti, a soltanto 1 punto (36 punti) dal Milan al 7 posto e al sogno Europa League. Lo sponsor tecnico per la stagione 2019-2020 è Errea, mentre gli sponsor ufficiali sono Cetilar, Lewer, Fratelli Beretta e Canovi Coperture.

Dejan Kulusevski

Parma, la rosa della prima squadra

Giocatori Parma calcio - Questa la lista giocatori Serie A del Parma. Numeri maglia Parma calcio:

Ionut Radu, 92;

Luigi Sepe, 1;

Simone Colombi, 34;

Simone Icaoponi, 2;

Kastriot Dermaku, 3;

Bruno Alves, 22;

Riccardo Gagliolo, 28;

Giuseppe Pezzella, 97;

Vasco Regini, 5;

Matteo Darmian, 36;

Vincent Laurini, 16;

Hernani, 10;

Gaston Brugman, 15;

Matteo Scozzarella, 21;

Alberto Grassi, 8;

Juraj Kucka, 33;

Jasim Kurtic, 19;

Antonio Barillà, 17;

Gervinho, 27;

Dejan Kulusevski, 44;

Yann Karamoh, 7;

Mattia Sprocati, 93;

Luca Siligardi, 26;

Gianluca Caprari, 20;

Roberto Inglese, 9;

Andreas Cornelius, 11;

Andrea Adorante, 88.

Roberto D'Aversa

Allenatore Parma Calcio

Roberto D'Aversa.

Formazione Parma

Parma formazione - Questa la formazione del Parma della stagione 2019/20.

PARMA CALCIO (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho.