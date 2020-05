Bologna FC - Rosa 2019/20

Bologna Calcio - Bologna Rosa. Rosa Bologna della prima squadra della stagione 2019/20. Gli scaligeri fuori dalle Coppe europee si trova impegnato soltanto tra Serie A e Coppa Italia.

Rosa Bologna, prima squadra

Bologna rosa della squadra - Bologna 2019/20. Allenatore, rosa e dettagli del Bologna Calcio. La stagione 2019/20 per il Bologna inzia con la tragica notizia di mister Sinisa Mihajlovic che annuncia di essere malato di leucemia in conferneza stampa. Il tencico e la società decidono di continuare insieme. L'allenatore affronta tutto il suo percorso di terapie, nonostante tutto è spesso presente agli allenamenti e in campo durante le partite della squadra direttamente in panchina. Dal calciomercato tra conferme e cessioni tra estate e gennaio arrivano: Riccardo Orsolini, Takehiro Tomiyasu, Nicola Sansone, Roberto Soriano, Nicola Dominguez, Stefano Denswil, Andreas Skov Olsen, Jerdy Schouten, Mattia Bani, Gary Medel, Emanuel Vignato, Lassi Lappalainen, Sebastian Breza, Danilo, Musa Barrow. Ottima stagione del club che al 10 posto con 34 punti, a soltanto 2 punto (36 punti) dal Milanal 7 posto e dal sogno Europa League. Lo sponsor tecnico per la stagione 2019-2020 è Macron, mentre gli sponsor ufficiali sono Liu Jo (main sponsor), Illumia (back sponsor) e Lavoropiù.

Bologna, Orsolini

Bologna calcio, la rosa della prima squadra

Giocatori Bologna - Questa la lista giocatori Serie A del Bologna. Numeri maglia Bologna:

Lukasz Skorupski, 28;

Angelo Da Costa, 1;

Mouhamadou Sarr, 97;

Sebastian Breza, 20;

Stefano Denswill, 4;

Mattia Bani, 13;

Gabriele Corbo, 25;

Danilo, 23;

Mitchell Dijks, 35;

Takehiro Tomiyasu, 14;

Ibrahima Mbaye, 15;

Gary Medel, 5;

Nicolas Dominguez, 8;

Roberto Soriano, 21;

Mattia Svanberg, 32;

Jerdy Schouten, 30;

Andrea Poli, 16;

Ladislav Krejci, 11;

Nicola Sansone, 10;

Riccardo Orsolini, 7;

Andreas Skov Olsen, 17;

Musa Barrow, 99;

Federico Santander, 9;

Rodrigo Palacio, 24.

Bologna, Mihajlovic

Allenatore Bologna

Sinisa Mihajlovic.

Formazione Bologna

Bologna formazione - Questa la formazione del Bologna della stagione 2019/20.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone, Palacio.