Cagliari Calcio - Rosa 2019/20

Cagliari - Cagliari Rosa. Rosa Cagliari della prima squadra della stagione 2019/20. Il club sardo fuori dalle Coppe europee si trova impegnato soltanto tra Serie A e Coppa Italia.

Rosa Cagliari Calcio, prima squadra

Cagliari calcio rosa della squadra - Cagliari 2019/20. Allenatore, rosa e dettagli del Cagliari Calcio. La stagione 2019/20 per il Cagliari inzia con tante conferme e nuovi arrivi, tra cui quello del grande ritorno di Radja Nainggolan dall'Inter. Confermato Maran in panchina, il tecnico guida il club sardo ad un inizio di stagione impressionato. Il Cagliari lotta tra quarto e quinto posta e sogna la Champions League. Poi dopo tante vittorie e solo due sconfitte fino a metà dicembre il crollo. Il Cagliari non vince per 12 giornate di fila, 8 sconfitte e 4 pareggi. Questo costa la panchina a Maran esonerato dal presidente Giulini. Al suo posto arriva Walter Zenga. che attende ancora il suo esordio a causa dello stop del campionato per l'emergenza Coronavirus. Dal calciomercato (tra quello estivo e quello di gennaio) arrivano Nahitan Nandez, Alberto Cerri (poi girato a gennaio alla SPAL), Christian Oliva, Giovanni Simeone, Gaston Pereiro, Marko Rog, Guglielmo Vicario, Fabrizio Cacciatore, Federico Mattiello, Radja Nainggolan, Robin Olsen, Luca Pellegrini, Alberto Paloschi. Il club occupa la 12esima posizione alla 25esima giornata, con la zona Europa Leaguedistante 4 punti, con il Milan al 7 posto con 36 punti. Lo sponsor tecnico per la stagione 2019-2020 è Macron, mentre gli sponsor ufficiali sono ISOLA Artigianato di Sardegna, Birra Ichnusa, e Niedittas.

Cagliari, Radja Nainggolan

Cagliari, la rosa della prima squadra

Giocatori Cagliari calcio - Questa la lista giocatori Serie A del Cagliari. Numeri maglia Cagliari calcio:

Alessio Cragno, 28;

Robin Olsen, 90;

Rafael, 1;

Sebastian Walukiewicz, 40;

Luca Ceppitelli, 23;

Ragnar Klavan, 15;

Fabio Pisacane, 19;

Luca Pellegrini, 33;

Charalampos Lykogiannis, 22;

Federico Mattiello, 3;

Fabrizio Cacciatore, 12;

Christian Oliva, 17;

Luca Cigarini, 8;

Nahitan Nandez, 18;

Marko Rog, 6;

Artur Ionita, 21;

Paolo Faragò, 24;

Radja Nainggolan, 4;

Gaston Pereiro, 20;

Valter Birsa, 14;

Joao Pedro, 10;

Daniele Ragatzu, 26;

Giovanni Simeone, 99;

Leonardo Pavoletti, 30;

Alberto Paloschi, 9.

Cagliari, Walter Zenga

Allenatore Cagliari Calcio

Walter Zenga.

Formazione Cagliari Calcio

Cagliari formazione - Questa la formazione del Cagliari della stagione 2019/20.

CAGLIARI CALCIO (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog, Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.