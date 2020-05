Torino FC - Rosa 2019/20

Torino - Torino Rosa. Rosa Torino della prima squadra della stagione 2019/20. Il club granata fuori dalle Coppe europee si trova impegnato soltanto tra Serie A e Coppa Italia.

Rosa Torino Calcio, prima squadra

Torino calcio rosa della squadra - Torino 2019/20. Allenatore, rosa e dettagli del Torino Calcio. La stagione 2019/20 per il Torino inzia con l'eliminazione dai turni preliminari d'Europa League. I granata prendono il posto del Milan nell'Europa League per i problemi di Fair Play Finanaziario dei rossoneri. La squadra di Walter Mazzarri è però eliminata all'ultimo turno prima dei gironi dal Wolverhampton. Alti e bassi del club, soprattutto bassi, fino al 4 febbraio quando il Presidente Urbano Cairo annuncia l'esonero di Mazzarri, al suo posto da traghettatore fino al termine della stagione c'è Moreno Longo. Dal calciomercato (tra quello estivo e quello di gennaio) arrivano Ola Aina, Simone Zaza, Simone Verdi, Koffi Djidji, Diego Laxalt, Samir Ujkani, Simone Ambrogio. La società si trova in una situazione inaspettata in Classifica Serie A, la zona retrocessione dista soltato 2 punti. Sono solo 27 i punti fatti dal Torino nelle prime 25 giornate. Lo sponsor tecnico per la stagione 2019-2020 è Joma, mentre gli sponsor ufficiali sono Suzuki, Beretta, e EdiliziAcrobatica.

Torino, Simone Verdi

Torino, la rosa della prima squadra

Giocatori Torino calcio - Questa la lista giocatori Serie A del Torino. Numeri maglia Torino calcio:

Salvatore Sirigu, 39;

Samir Ujkani, 18;

Antonio Rosati, 25;

Armando Izzo, 5;

Nicolas N'Koulou, 33;

Lyango, 4;

Bremer, 36;

Koffi Djidji, 30;

Wilfried Sephane Singo, 17;

Cristian Ansaldi, 15;

Ola Aina, 34;

Lorenzo De Silvestri, 29;

Tomas Rincon, 88;

Dabiele Baselli, 8;

Soualiho Meite, 23;

Sasa Lukic, 7;

Alex Berenguer, 21;

Simone Verdi, 24;

Simone Edera, 20;

Vincenzo Millico, 22;

Andrea Belotti, 9;

Simone Zaza, 11.

Torino, Moreno Longo

Allenatore Torino Calcio

Moreno Longo.

Formazione Torino Calcio

Torino formazione - Questa la formazione del Torino della stagione 2019/20.

TORINO CALCIO (3-4-3): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer.