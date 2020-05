Hellas Verona - Rosa 2019/20

Hellas Verona - Hellas Verona Rosa. Rosa Verona della prima squadra della stagione 2019/20. Gli scaligeri fuori dalle Coppe europee si trova impegnato soltanto tra Serie A e Coppa Italia.

Hellas Verona rosa della squadra - Verona 2019/20. Allenatore, rosa e dettagli dall'Hellas Verona. La stagione 2019/20 per il Verona inzia con la promozione e il ritorno in Serie A. Cambio di guida alla panchina: Ivan Juric prende il posto di Alfredo Aglietti. Dal calciomercato (tra quello estivo e quello di gennaio) arrivano Amir Rrahmani, Salvatore Bocchetti, Koray Gunter, Darko Lazovic, Miguel Veloso, Valerio Verre, Federico Dimarco, Valentin Eysseric, Fabio Borini, Emmanuel Agyemang-Badu, Sofyan Amrabat, Mariusz Stepinski, Matteo Pessina, Eddie Salcedo, Gennaro Tutino, Claud Adjapong, Boris Radunovic e Marash Kumbulla. A gennaio la società cede Amrabat e Rrahmani a Fiorentina e Napoli per la prossima stagione. Stagione incredibile della squadra allaneata da Juric che allo stop da Coronavirus occupa l'ottava posizione in Serie A con 35 punti, a soltanto 1 punto (36 punti) dal Milan al 7 posto e al sogno Europa League. Lo sponsor tecnico per la stagione 2019-2020 è Macron, mentre gli sponsor ufficiali sono Gruppo Sinergy (main sponsor), Air Dolomiti (co-sponsor), Vini Sartori e Sec Events.

Hellas Verona, Juric e Stepinski

Giocatori Hellas Verona - Questa la lista giocatori Serie A dell'Hellas Verona. Numeri maglia Hellas Verona:

Marco Silvestri, 1;

Boris Radunovic, 96;

Alessandro Berardi, 22;

Marash Kumbulla, 24;

Amir Rrahmani, 12;

Koray Gunter, 21;

Pawel dawidowicz, 27;

Salvatore Bocchetti, 15;

Alan empereur, 33;

Matteo Lovato, 6;

Federico Dimarco, 23;

Davide Faraoni, 5;

Claud Adjapong, 98;

Miguel Veloso, 4;

Andrea Danzi, 25;

Sofyan Amrabat, 34;

Matteo Pessina, 32;

Mattia Zaccagni, 20;

Emmanuel Badu, 7;

Lucas Felippe, 18;

Darko Lazovic, 88;

Valerio Verre, 14;

Valentin Eysseric, 8;

Fabio Borini, 16;

Eddie Salcedo, 29;

Mariusz Stepinski, 9;

Samuel Di Carmine, 10;

Giampaolo Pazzini, 11.

Ivan Juric

Hellas Verona formazione - Questa la formazione del Verona della stagione 2019/20.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.