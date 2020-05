SPAL - Rosa 2019/20

SPAL - SPAL Rosa. Rosa SPAL della prima squadra della stagione 2019/20. Il club ferrarese fuori dalle Coppe europee si trova impegnato soltanto tra Serie A e Coppa Italia.

Rosa SPAL, prima squadra

SPAL rosa della squadra - SPAL 2019/20. Allenatore, rosa e dettagli della SPAL. La stagione 2019/20 per la SPAL inzia con la conferma di mister Leonardo Semplici, poi esonerato nel corso della stagioni dopo 6 anni in panchina a Ferrara. Al suo posto Luigi Di Biagio. Dal calciomercato (tra quello estivo e quello di gennaio) arrivano: Alessandro Murgia, Iogr (poi ceduto alla Fiorentina a gennaio), Mattia Valoti, Mohamed Fares, Arkadiusz Reca, Lorenzo Dickmann, Ervin Zukanovic, Davide Mazzocco, Karlo Letica, Alberto Cerri, Jacopo Sala, Kevin Bonifazi, Marco D'Alessandro, Lucas Castro, Etrit Berisha, Bryan Dabo, Federico Di Francesco, Nenad Tomovic. A gennaio è ceduto Andrea Petagna al Napoli, ma resterà a Ferrara fino al termine della stagione in prestito. La società si trova in una situazione complicata in Classifica Serie A, occupa la 19esima posizione e si trova in zona retrocessione con 18 nelle prime 26 giornate. Lo sponsor tecnico per la stagione 2019-2020 è Macron, mentre gli sponsor ufficiali sono Orlandi Lubrificanti, Omega, PentaFerte, Vetroresina.

SPAL, Kevin Bonifazi

SPAL, la rosa della prima squadra

Giocatori SPAL - Questa la lista giocatori Serie A della SPAL. Numeri maglia SPAL:

Etrit Berisha, 99;

Karlo Letica, 25;

Deba Thiam, 22;

Francesco Vicari, 23;

Kevin Bonifazi, 41;

Ervin Zukanovic, 87;

Thiago Cionek, 4;

Nenad Tomovic, 40;

Bartosz Salmon, 66;

Felipe, 27;

Paolo Cannistrà, 67;

Arkadiusz Reca, 13;

Riccardo Mastrilli, 98;

Jacopo Sala, 26;

Simone Missiroli, 7;

Mirko Valdifiori, 6;

Lucas Castro, 19;

Alessandro Murgia, 11;

Bryan Dabo, 14;

Mattia Valoti, 8;

Georgi Tunjov, 96;

Gabriel Strefezza, 21;

Marco D'Alessandro, 77;

Mohamed Fares, 93;

Federico Di Francesco,31;

Andrea Petagna, 37;

Alberto Cerri, 9;

Sergio Floccari, 10.

SPAL, Luigi Di Biagio

Allenatore SPAL

Luigi Di Biagio.

Formazione SPAL

SPAL formazione - Questa la formazione della SPAL della stagione 2019/20.

SPAL (3-5-2): Berisha E.; Cionek, Bonifazi, Vicari; Fares, Castro, Valdifiori, Valoti, Strefezza; Di Francesco, Petagna.