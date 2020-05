Brescia Calcio - Rosa 2019/20

Brescia - Brescia Rosa. Rosa Brescia della prima squadra della stagione 2019/20. Il club lombardo fuori dalle Coppe europee si trova impegnato soltanto tra Serie A e Coppa Italia.

Rosa Brescia Calcio, prima squadra

Brescia calcio rosa della squadra - Brescia 2019/20. Allenatore, rosa e dettagli del Brescia Calcio. La stagione 2019/20 per il Brescia inzia con diverse complicazioni. Il presidente Massimo Cellino non si smentisce e cambia tanto anche quest'anno. All'11esima giornata, Corini è esonerato. Al suo posto Fabio Grosso, che dopo tre sconfitte di fila viene mandato anche lui a casa. Torna Corini, ma ancora una volta, alla 22esima giornata, è esonerato per fare posto a Diego Lopez che con Cellino ha già lavorato ai tempi di Cagliari. Dal calciomercato (tra quello estivo e quello di gennaio) arrivano: Jesse Joronen, Jaromir Zmrhal, Simon Skrabb, Florian Ayé, Ales Mateju, Jhon Chancellor, Luca Tremolada, Bruno Martella, Mario Balotelli, Birkir Bjarnason, Giangiacomo Magnani, Alessandro Matri, Romulo. La società si trova in situazione di complicata nella Classifica Serie A. Il club di Cellino è in piena zona retrocessione all'ultimo posto (20esimo) con soltanto 16 punti in 26 partite. Lo sponsor tecnico per la stagione 2019-2020 è Kappa, mentre gli sponsor ufficiali sono UBI Banca e OMR.

Brescia, Mario Balotelli

Brescia, la rosa della prima squadra

Giocatori Brescia calcio - Questa la lista giocatori Serie A del Brescia. Numeri maglia Brescia calcio:

Jesse Joronen, 1;

Enrico Alfondo, 22;

Lorenzo Andreacci, 12;

Andrea Cistana, 15;

Jhon Chancellor, 14;

Daniele Gastaldello, 5;

Massimiliano Mangraviti, 19;

Ales Mateju, 3;

Bruno Martella, 26;

Stefano Sabelli, 2;

Alessandro Semprini, 29;

Sandro Tonali, 4;

Mattia Viviani, 24;

Dimitri Bisoli, 25;

Emanuele Ndoj, 6;

Romulo, 28;

Birkir Bkarnason, 31;

Daniele Dessena, 27;

Jaromir Zmrhal, 8;

Nikolas Spalek, 7;

Mario Balotelli, 45;

Alfredo Donnarumma, 9;

Ernesto Torregrossa, 11;

Simone Skrabb, 23;

Florian Ayé, 18.

Brescia, Diego Lopez

Allenatore Brescia Calcio

Diego Lopez.

Formazione Brescia Calcio

Brescia formazione - Questa la formazione del Brescia Calcio della stagione 2019/20.

BRESCIA CALCIO (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Dessena, Tonali; Zmrhal; Torregrossa, Balotelli.