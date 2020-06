Formazioni ufficiali Atalanta-Lazio: le scelte di Gasperini e Inzaghi

Formazioni Ufficiali Atalanta Lazio. Il match Atalanta Lazio si giocherà alle ore 21.45 per la 27a giornata di Serie A, si torna in campo post Coronavirus per tutte le squadre che prova a raggiungere i loro obiettivi stagionali. La dea ha già messo nelle gambe un match, quello vinto della scorsa settimana contro il Sassuolo per 4-1. Si punta a confermare la posizione del quarto posto mantenendo un vantaggio importante per la Champions League su Napoli e Roma. La Lazio sogna lo scudetto e per andare a -1 dalla Juve deve vincere su un campo difficile. Atalanta Lazio formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24. Formazione ufficiale e probabile con le news del match di sera.

Formazioni ufficiali Atalanta Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gomez, Malinovsky; Zapata.



Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gomez, Malinovsky; Zapata. LAZIO (3-5-2): Strakosha, Acerbi, Patric, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

