Esonero Sarri-Lazio, Lotito minaccia: "Abbiamo perso in 11 contro 1! Svolta o salteranno teste"

Notizie calcio. La sconfitta contro la Salernitana non è andata giù a Claudio Lotito, presidente della Lazio. Il numero uno biancoceleste è andato su tutte le furie dopo il ko nell'anticipo di sabato e non si escludono clamorose decisioni sul futuro di Maurizio Sarri.

Il numero uno biancoceleste ha scelto le pagine de Il Messaggero per mandare un messaggio forte alla squadra, a Maurizio Sarri e all'ambiente:

"Abbiamo perso una partita undici contro uno (l'ex Candreva, ndr) e non si può continuare così. Serve una svolta subito o salteranno delle teste molto presto. Io sto in Molise per un convegno, ma ho dato le indicazioni a Fabiani, che sa cosa fare e ha carta bianca su tutto".