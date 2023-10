Caso scommesse, Fagioli pronto a patteggiare: sentenza in tempi brevi, ecco che squalifica rischia

Notizie calcio. Il caso scommesse torna a far tremare il calcio italiano: dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo è toccato anche a Zalewski finire nel turbine delle notizie, ma i nomi coinvolti rischiano di essere molti di più tra giocatori, dirigenti e persino presidenti.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato il caso dello juventino Fagioli, facendo il punto sulla squalifica:

Al momento chi si è mostrato più collaborativo è Nicolò Fagioli, che si è autodenunciato ammettendo di aver scommesso sul calcio e ha fornito a entrambe le procure elementi utili alle indagini. Per lui i tempi per arrivare alla squalifica potrebbero essere particolarmente stretti: proprio alla luce delle sue ammissioni e alla condivisione di informazioni utili, per il bianconero si ipotizza un patteggiamento già nel corso della prossima settimana. In questo caso, secondo l’articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione verrebbe dimezzata (per la violazione dell’articolo 24 è prevista la squalifica di almeno tre anni) e si potrebbero aggiungere altre attenuanti per un ulteriore sconto.