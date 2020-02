Brescia-Napoli, le ultime di Sportmediaset: torna Insigne dal 1', c'è Ospina! Allan in panchina

Sarà il Napoli ad aprire la 25esima giornata di Serie A nella gara di anticipo contro il Brescia al Mario Rigamonti. Trasferta ostica per gli azzurri di Gattuso che cercano il secondo successo in campionato prima di affrontare la super sfida con il Barcellona in Champions League. Di fronte, però, c'è un Brescia in piena emergenza e con la voglia di conquistare quantomeno un punto per tenere vive le speranze salvezza. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.45, vietato sbagliato per la formazione allenata da Gattuso per continuare a inseguire un posto in Europa League come ribadito dall'allenatore azzurro inutile pensare già al Barcellona.

Brescia-Napoli, le ultime di Sportmediaset

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Dessena, Tonali, Bisoli; Zhmrhal, Bjarnasson, Balotelli.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinksi; Callejon, Mertens, Insigne.

LE ULTIME IN CASA BRESCIA - Emergenza in difesa per Lopez che ha provato Mateju centrale al fianco di Chancellor. In attacco Zmhral e Bjarnason alle spalle di Balotelli, recuperati Tonali in regia, Joronen tra i pali e Gastaldello in difesa.

LE ULTIME IN CASA NAPOLI - Gattuso è orientato a confermare gran parte della formazione che ha vinto a Cagliari, pur avendo recuperato Milik e Lozano. Ballottaggio Elmas-Zielinski in mezzo al campo. Torna Allan, out Koulibaly e Llorente (influenza). Hysaj c'è.