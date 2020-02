Brescia-Napoli, le ultime di Sky: Politano in vantaggio su Callejon, Mertend dal 1'. Diego Lopez in emergenza

Sarà il Napoli ad aprire la 25esima giornata di Serie A nella gara di anticipo contro il Brescia al Mario Rigamonti. Trasferta ostica per gli azzurri di Gattuso che cercano il secondo successo in campionato prima di affrontare la super sfida con il Barcellona in Champions League. Di fronte, però, c'è un Brescia in piena emergenza e con la voglia di conquistare quantomeno un punto per tenere vive le speranze salvezza. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.45, vietato sbagliato per la formazione allenata da Gattuso per continuare a inseguire un posto in Europa League come ribadito dall'allenatore azzurro inutile pensare già al Barcellona.

Brescia-Napoli, le ultime di Sky

Brescia, Cistana ancora indisponibile

Diego Lopez ha lasciato a casa lo squalificato Ayé, Torregrossa e Cistana. Due su tre sono attaccanti ed è nel reparto avanzato che bisognerà modificare qualcosa. L'idea è di virare su un 4-3-2-1 con Bjarnason avanzato sulla trequarti in compagni di Zmrhal. Joronen e Tonali hanno recuperato e sono stati convocati. In difesa ci sarà ancora Mateju centrale mentre Balotelli avrà sulle proprie spalle il peso di tutto l'attacco.

BRESCIA (4-3-2-1) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason, Zmrhal; Balotelli

Napoli, torna Milik ma resta fuori Koulibaly

Tanti dubbi e molti ballottaggi in casa Napoli. All’orizzonte c’è la Champions contro il Barcellona di Leo Messi ma Gattuso non vuol perdere di vista il campionato e la rincorsa alle zone nobili della classifica. Nella lista dei convocati mancano Koulibaly, Malcuit e Llorente, gli altri sono tutti a disposizione. Dicevamo dei ballottaggi: il primo è in porta con Ospina però ancora favorito. In mediana c'è ampia disponibilità e occhio alle chance di Lobotka. In attacco invece Mertens è favorito sul rientrante Milik, così come Politano su Callejon.