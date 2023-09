Non c'è più tempo da perdere per il Napoli. Come riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, tocca a Garcia invertire definitivamente la rotta e deve farlo subito, prima della sosta. Oppure sulla sua panchina si materializzeranno ombre più minacciose. La difesa dello scudetto è già diventata una missione quasi impossibile, ma c’è il rischio di questo passo che si allontani pure la zona Champions. Per questo la pazienza di De Laurentiis avrà la durata di altre 4 partite.