Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - ?Si è tenuto ieri sera l’incontro tra quattro calciatori del Napoli e i tifosi in ritiro in Alto Sangro. L'evento si è tenuto sul palco di piazza Plebiscito a Castel di Sangro, protagonisti Sam Beukema, Lorenzo Lucca, Amir Rrahmani e Luca Marianucci. Che risate tra i quattro calciatori, che si sono presi in giro continuamente, come se fosse uno spettacolo di stand-up comedy.