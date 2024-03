Ritiro Napoli Dimaro 2024, Decarli a CN24: "Per metà luglio si inizia, daremo certezze al club" | VIDEO

Napoli - Con Diego Decarli, responsabile della comunicazione del ritiro del Napoli in Trentino, alla Mostra d'Oltremare, per parlare di quello che può sarà il prossimo ritiro del Napoli a Dimaro:

"Il rapporto tra Napoli e Trentino è d'amore assoluto che in questi 12 anni si è cementato in maniera molto forte. E' stata una scoperta reciproca. Per i tifosi del Napoli in tutto il mondo il Trentino non era tra le mete più conosciute, i trentini hanno imparato a conoscere e apprezzare Napoli, i napoletani e i partenopei. Si sono creati rapporti d'amore pubblici e non pubblici, abbiamo scoperto un mondo meraviglioso. E' molto difficile imparare il napoletano ma qualche parola l'ho imparata 'ca niscun è fess'. Non è facile, ma i trentini conoscono Napoli molto bene, lo stesso vale per i napoletani con alcuni che conoscono il Trentino meglio dei trentini. La conoscenza diretta aumenta i momenti di difficoltà.

Dal lato sportivo direi che Dimaro si è rivelata una località ideale per iniziare la stagione. C'è un impegno massimo delle strutture comunali e del Trentino in generale per consentire ai giocatori del Napoli di prepararsi al meglio per la stagione. I tifosi lì possono vedere dal vivo i propri giocatori, con maggiore vicinanza, poter chiedere autografi e tanto contatto che permette il nostro ritiro.

I giocatori li vedo contenti per l'affetto che si registra a Dimaro con i propri tifosi. In più c'è la possibilità di fare vacanza tra la natura in un'ambiente che è un paradiso naturale fantastico. Si possono fare diversi sport e attività, c'è l'agevolazione anche della Card per avere sconti su trasporti e attività.

Credo che i nostri amici partenopei hanno apprezzato l'efficienza organizzativa e l'ordine del Trentino. Noi abbiamo bisogno un po' più di tempo di creare legami rispetto i napoletani, ma si è creato un grande legame proprio per questo giusto caos che riesce a dare Napoli.

Non ho sentito il presidente De Laurentiis. Lui ha rapporti con i livelli massimi amministrativi nostri. Le novità del prossimo ritiro sono sempre le stesse, che garantiremo il massimo impegno. Daremo le certezze al Napoli di continuare a garantire la massima efficienza.

Sulla data del ritiro bisogna aspettare il calcio Napoli. E' di loro competenza sapere le date che ci vengono comunicate. Le date sono legate dalla fine del campionato e l'inizio della nuova stagione. In quel range vengono collegate le date, possiamo dire che a metà luglio il Napoli è a Dimaro".